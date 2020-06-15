Російський шоумен Гарік Харламов вирішив похвалитися кулінарними вміннями й вразив змінами у зовнішності

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«1 фото: наслідок 2 фото: причина. (Готую сам , сосиска підгоріла... я про сосиску на фотці звичайно)», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку Харламов лежить на дивані, ліниво дивлячись у камеру. Як можна помітити, у актора відросла невелика борода, волосся скуйовджене. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку його прихильників.

«Асмус довела. Сам почав готувати», «Жиганул мабуть конкретно,шашлычек під коньяк», «нажрався як бульдог», «обожратушки», «Нажрався... Скоти*а…», «Зверху ще кифирчик був, схоже», «Харе жерти, розчавиш Христинку», «Христина зовсім не готує?», «Слідство, причина......а зв'язок ? Готую сам.... Христина поїхала відпочивати? 😂 Во ти бідолага», «Тьху на тебе. Подумав Христинку засмажив і з'їв», «А де Христина Асмус не зрозумію, таке враження що вони в розлученні», - пишуть вони.

До цього ми писали, що шоумен Гарік Харламов ледь не влаштував грандіозну пожежу в гостях. Відверту заяву комік зробив в ефірі Youtube-шоу "Бар у великому місті".

За його словами, неприємна ситуація сталася в часи, коли він був учасником КВН.

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