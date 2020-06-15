29-летняя российская актриса, блогер, ведущая программы "Орел и решка" Настя Ивлеева год назад вышла замуж за певца Элджея

Пара давно успела завоевать народную любовь, а слухи о ней никогда не утихают, передает Politeka.net.

В этот раз в одной из групп в Инстаграм появилось фото Элджея, настоящее имя которого Алексей Узенок. На архивном кадре будущий артист предстал совершенно обычным парнем без модных тату и стильных причесок.

Алексей был в черной футболке рядом с незнакомкой. Фото вероятно, было сделано около 10 лет назад.

"Как вам преображение Элджея? ✌️", - поинтересовались авторы поста у подписчиков.

"Что за капитошка🤣", "А сейчас такие крутые типа вместе с женой, а архив говорит что они простые ребята из глубокой деревни 😅", "Деградация, а не преображение", "через 10ть лет он опять станет таким", "😂А в чем преображение простите?😅", "Никак, и так и так стремный", "Рязанскую морду ничего не скроет😆😆😆", "А чего, зрачки ещё на месте?))) 😂", "Что было, что есть , одно и тоже , никакого эффекта", "О, он и в детстве был не особо, а так сейчас вообще трэш!", "Мишка гамми", "Уродство", "Божечки🤦🏻‍♀️", "Да ладно👏 лишний раз доказывает важность стилиста", "Страсти мордасти", "Ещё хуже стало", "Милаш такой", "Мерзкий тип", - написали пользователи сети.

Напомним, Настя Ивлеева опубликовала фото, на котором лежит рядом с Элджеем на кровати. Все бы ничего, если бы не одна забавная деталь: один глаз красотки смотрит в камеру, а другой "косит" в с торону мужа, который смотрел в телефон. Любопытная жена, таким образом, хочет подсмотреть, что же там делает любимый.

Напомним, что Настя Ивлеева показала, какой серой мышкой была до карьеры ведущей, фото поражают: «Другой человек».

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