Російська балерина Анастасія Волочкова зганьбилася екстремальним шпагатом в автомобілі

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram.

Анастасія Волочкова прославилася завдяки своїм шпагатам, які вона робить при кожній зручній нагоді. На знімку співачка позує, висунувшись з люка автомобіля, припаркованого у дворі приватного будинку. Однією ногою вона стоїть в салоні, а іншу підняла вертикально вгору, так що її сукня безсоромно задерлася для загального огляду.

Втім, єдина людина в кадрі не захотів спостерігати таке видовище. Як видно на фото, чоловік за кермом сором'язливо відвернувся і спробував сховатися від камери, можна помітити лише частину його голови.

Користувачі соціальної мережі висміяли Анастасію Волочкову за такий оригінальний трюк:

"Перше, що кинулося в очі, брудна голова"; "Шкода до проводів не доторкнулася😏"; "Вона реально мізками хвора!!!"; "Ось яке її дочки на це дивитися? 🤔"; "Термінова госпіталізація!"; "нажралась знову, хню несе, Ще й залізла на машину, нормальна людина так буде в 44 робити🤢🤦‍♀️"; "В кутку, між кермом і водійським вікном, Рустам пригнувся або його перегнуло від сміху? 😮"; "У кого питаєш, болезная? Видать у Рустамки, а він аж відсахнувся!!!".

Нагадаємо, що невгамовна Волочкова похвалилася подарунком від таємного залицяльника: «Кошик квітів і…».

Як повідомляла Politeka, загорнувшись Волочкова з червоним обличчям приголомшила зовнішнім виглядом: ікони тут не допоможуть.

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