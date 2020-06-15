Російська балерина Анастасія Волочкова зганьбилася екстремальним шпагатом в автомобілі
Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram.
Анастасія Волочкова прославилася завдяки своїм шпагатам, які вона робить при кожній зручній нагоді. На знімку співачка позує, висунувшись з люка автомобіля, припаркованого у дворі приватного будинку. Однією ногою вона стоїть в салоні, а іншу підняла вертикально вгору, так що її сукня безсоромно задерлася для загального огляду.
Втім, єдина людина в кадрі не захотів спостерігати таке видовище. Як видно на фото, чоловік за кермом сором'язливо відвернувся і спробував сховатися від камери, можна помітити лише частину його голови.
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Користувачі соціальної мережі висміяли Анастасію Волочкову за такий оригінальний трюк:
"Перше, що кинулося в очі, брудна голова"; "Шкода до проводів не доторкнулася😏"; "Вона реально мізками хвора!!!"; "Ось яке її дочки на це дивитися? 🤔"; "Термінова госпіталізація!"; "нажралась знову, хню несе, Ще й залізла на машину, нормальна людина так буде в 44 робити🤢🤦♀️"; "В кутку, між кермом і водійським вікном, Рустам пригнувся або його перегнуло від сміху? 😮"; "У кого питаєш, болезная? Видать у Рустамки, а він аж відсахнувся!!!".
Нагадаємо, що невгамовна Волочкова похвалилася подарунком від таємного залицяльника: «Кошик квітів і…».
Як повідомляла Politeka, загорнувшись Волочкова з червоним обличчям приголомшила зовнішнім виглядом: ікони тут не допоможуть.
Також Politeka писала, що Волочкова в крихітному бікіні "труснула старовиною" і зганьбилася: "Злісні тітки заздрять".