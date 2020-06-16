Американская модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала поклонников развратным образом

Звезда привлекла внимание жарким видео, которое разместила в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. На кадрах она предстала в соблазнительном полупрозрачном белье белого цвета. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Сквозь столь откровенный наряд было видно самое интимное, однако это нисколько не смущало звезду и она продолжала вертеться перед камерой.

Тонкий лифчик с пикантным вырезом посередине обтянул невероятные прелести Эби.

Маленькие трусики на тонких лямках модель натянула выше бедер, чтобы подчеркнуть их пышность. Звезда натягивала лямки, нагибалась, сверкала сочными местами и даже высунула язык, что делало кадры жарче некуда.

Пышная грудь, тонкая талия и упругие ягодицы - фигура у Рэтчфорд стоит всех похвал.

Американская знаменитость распустила длинные шелковистые волосы, ее лицо украшал макияж с акцентом на пухлые губы. Глаза тоже просто шикарны и были выделены черными пышными ресницами.

За 14 часов пост получил более 100 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети были довольны увиденным и написали массу комплиментов.

Напомним, Эби Рэтчфорд сидела спиной к фотографу, прикрыв большую грудь руками в перчатках.

Черные колготки в сеточку и со стразами обтянули стройные ножки и красивые бедра. Бесстыжая звезда под колготками была без белья.

Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд надела белье, сквозь которое можно отлично рассмотреть обнаженную грудь темноволосой красавицы. Поклонники принялись писать, как невероятно идеальна ее фигура.

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд заворожила большими размерами в тонком кружеве

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