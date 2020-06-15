Популярная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая прославилась после роли в фильме про Джеймса Бонда, поделилась кадрами с нового сериала, в котором она снимается

Как передает Politeka.net, серию фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм. На фото актриса была запечатлена в объятиях молодого красавца – актера, с которым она играет в сериале. На первом фото они просто обнимались, а на втором мужчина целовал Куриленко в шею. Она, в свою очередь, закрыла глаза от удовольствия.

Кроме этого, актриса поделилась своими личными фото, на которых она предстала одна в красивом платье около моря.

«Романтика! Не пропустите следующие 2 эпизода в эту среду», - проанонсировала Куриленко сериал со своим участием.

В комментариях звезде оставили массу комплиментов по поводу ее внешности.

«Вы невероятно великолепная и потрясающе красивая женщина», «Эх!!! Хороша!!», «Очень чувственно», «Я бы хотел романтики, как будто ты последняя женщина на Земле!», «Вау, она может говорить по-французски», «Хорошо посмотрев фильм о прошлой ночи, я понял, что тебя там не было достаточно долго!», «Вчера смотрел фильм с тобой))) так и не понял фильма, не мог оторваться от тебя», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Куриленко поделилась старым фото, на котором ей около 4-5 лет. Как известно, Куриленко родилась и выросла в Бердянске.

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