Популярна актриса українського походження Ольга Куриленко, яка стала відома завдяки ролі у фільмі про Джеймса Бонда, постала в новому спокусливому образі

Красуня опублікувала гаряче фото в сірому купальнику, передає Politeka.net. Зірка позувала, трохи вигнувшись.

Тоненькі лямки купального вбрання ледь тримали груди зірки. Принади, здавалось, вивалюються з тісного купальника, а одна з форм навіть показалася збоку.

Вузька тканина обтягнула красиву і струнку фігуру моделі, а вирізи з плетінням додали пікантності образу.

Стрункі ніжки, красива талія і немаленькі груди - все це виглядає вражаюче.

Ольга лежала, піднявши руки. Зірка дивилася в камеру, відкривши губи.

Макіяж красуні був зроблений з акцентом на очі.

Майже за годину пост зібрав понад 11 тисяч лайків та багато коментарів.

Зірка отримала багато приємних повідомлень про її красу.

"Тіло просто відпад", - написав один з користувачів.

Також люди зізнавалися в любові і бажали всього найкращого.

Нагадаємо, Ольга Куриленко, після того, як перехворіла китайським вірусом, почала активно відпочивати, проводити час на пляжі і показувати, як приходить у форму.

Так, модель блиснула стрункою фігурою в купальнику і доповнила свій образ акуратним капелюшком.

Раніше повідомлялося, що Ольга Куриленко вразила кадром зі зйомок в одній білизні.

Зірка з'явилася в красивому мереживі з підв'язками перед чоловіком в готелі.

Це фото було зроблено в рамках одного з фільмів, в якому знімалася спокуслива актриса.

«Моя героїня виявляє, що вона і її чоловік «замкнені» в таємничому будинку, в який вони переїхали", - підписала актриса.

Нагадаємо, що українська дівчина Бонда засвітила зайве в пікантній позі: тканина нічого не приховала.

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