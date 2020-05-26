Популярна актриса українського походження Ольга Куриленко, яка стала відома завдяки ролі у фільмі про Джеймса Бонда, постала в новому спокусливому образі
Красуня опублікувала гаряче фото в сірому купальнику, передає Politeka.net. Зірка позувала, трохи вигнувшись.
Тоненькі лямки купального вбрання ледь тримали груди зірки. Принади, здавалось, вивалюються з тісного купальника, а одна з форм навіть показалася збоку.
Вузька тканина обтягнула красиву і струнку фігуру моделі, а вирізи з плетінням додали пікантності образу.
Стрункі ніжки, красива талія і немаленькі груди - все це виглядає вражаюче.
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Ольга лежала, піднявши руки. Зірка дивилася в камеру, відкривши губи.
Макіяж красуні був зроблений з акцентом на очі.
Майже за годину пост зібрав понад 11 тисяч лайків та багато коментарів.
Зірка отримала багато приємних повідомлень про її красу.
"Тіло просто відпад", - написав один з користувачів.
Також люди зізнавалися в любові і бажали всього найкращого.
Нагадаємо, Ольга Куриленко, після того, як перехворіла китайським вірусом, почала активно відпочивати, проводити час на пляжі і показувати, як приходить у форму.
Так, модель блиснула стрункою фігурою в купальнику і доповнила свій образ акуратним капелюшком.
Раніше повідомлялося, що Ольга Куриленко вразила кадром зі зйомок в одній білизні.
Зірка з'явилася в красивому мереживі з підв'язками перед чоловіком в готелі.
Це фото було зроблено в рамках одного з фільмів, в якому знімалася спокуслива актриса.
«Моя героїня виявляє, що вона і її чоловік «замкнені» в таємничому будинку, в який вони переїхали", - підписала актриса.
Нагадаємо, що українська дівчина Бонда засвітила зайве в пікантній позі: тканина нічого не приховала.
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