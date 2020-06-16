От звезды нельзя оторваться

Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски сверкнула прелестями в новом тесном топе

Звезда - покорительница сердец, а также любительница топов, в которых может похвастаться пышной грудью, пишет Politeka.net. В новом сториз модель предстала именно в такой одежде.

Эмили позировала в черном топе на тонких лямках и с глубоким декольте. Наряд имел крой, состоящий из двух треугольников ткани, которые обтянули ее пышную грудь.

Вырез посередине добавил пикантности, а акцент в виде золотых цепочек лишь притягивал взгляд. Также образ дополнили и другие украшения.

Топик был коротким, поэтому смог оголить тонкую талию и упругий пресс.

Эмили заколола волосы, выпустив пару прядей у лица. Она смотрела в камеру, ее лицо украшали блеск на губах и черные ресницы.

Фото было сделано в машине под палящим солнцем.

Поскольку кадр был обнародован в сториз, его никто не смог открыто прокомментировать. Однако, вероятно, красотка получила массу комплиментов в личной переписке.

Напомним, Эмили Ратаковски опубликовала жаркое фото из машины. Модель надела зеленый топ с розовыми цветочками. Наряд был оригинальным, ведь имел глубокое декольте, практически до пупка.

Тонкая полоса на теле между грудей лишь подчеркивала стройность красотки.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски позировала возле бассейна в купальнике и кепке, боком на камеру. Благодаря этому в кадр попала невероятно тонкая талия звезды, а также ее внушительные формы.

Ранее сообщалось, Эмили Ратаковски предстала в необычном бикини, которое совсем не скрывало ее упругие формы и невероятно стройную фигуру.

Напомним, что Ратаковски в мини-бикини бесстыдно поджарила "булочки" на роскошном байке: "Девочка бомба".

Также Politeka писала, что Ратаковски в одних ниточках вместо купальника потрясла прелестями на пляже: "Сладкая малышка".

А еще Politeka сообщала, что соблазнительная Ратаковски бесстыдно разделась прямо на пляже: "Сбрось остальное".