Українська співачка Тіна Кароль вразила сумним виглядом на новому відеоролику

Так, в цей раз на новому відео, представленому в соціальній мережі Instagram на фан-акаунті "Фантіни", зірка з'явилася в лаконічному вбранні чорного кольору і здивувала незвичайним чином. Як відомо, Кароль вважають іконою стилю, тому кожен її вбрання бурхливо обговорюється в соціальній мережі.

Тільки стало відомо, що співачка Тіна Кароль бере участь в зйомках продовження комедійного серіалу «Великі Вуйки» про життя гуцулів.

За словами актора і креативного продюсера серіалу Юрія Горбунова, в нових епізодах з'являться і інші зірки українського шоу-бізнесу.

Відразу після важливої новини на фан-акаунті ролик викликав бурхливу реакцію в мережі:

«Наша красунька😍❤», «Ну що за лялечка😻😻», «Наша улюблена ❤️», «Така мила😍❤️», «Бусинка наша, що ти там шукаєш?)», «Тіна і гарні машинки...», «@tina_karol Наше сонечко рідне. Любимо на вічно.❤️💗💖».

До цього на фан-акаунті Тіни і на сторінці режисера Дмитра Маніфесту були опубліковані кадри з спокусливою Кароль, якої вже давно приписують роман з артистом Даном Баланом. Тому кожен знімок знаменитості з колегами чоловіками піддається бурхливим обговоренням.

На представленому кадрі Тіна позувала у світлому костюмі і сидячи на червоному м'якому кріслі. При цьому зірка пустує - показує язик, в той час, як сам Маніфест стоїть позаду неї і, тримаючись за голову, посміхається.

"Коли моя присутність не обов'язково. Адже є прекрасна Кароль", - коротко і лаконічно він підписав кадр чоловік у себе. На фан-акаунті в Instagram шанувальники виявилися досить красномовні - таке миле фото, що їм сподобалися. За їх словами Кароль виглядає просто фантастично.

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