Українська співачка Тіна Кароль вразила теплим літнім кадром в кремовому купальнику

Так, в цей раз на новому фото, опублікованому на офіційній сторінці Тіни в соціальній мережі Instagram, з'явився яскравий кадр. Дівчина позувала в одному купальнику світлого відтінку, чим одразу ж вразила шанувальників, пише Politeka.net.

Так, цього разу Тіна Кароль опублікувала в Instagram новий знімок, зроблений під час фотосесії авторства Anton Kulakowskiy. На ньому артистка позує, засвітивши білосніжну шкіру в сонячних променях, сидячи на лавці, в білій мереживній купальнику, схожим на боти, на тоненьких бретельках. Її ніжний образ також доповнила укладання і ніжний макіяж. Вона дивиться в сторону і мило посміхається. Образ вийшов жіночним і дуже милим.

Шанувальники тут же відреагували: «Ах яка жінка 😍», «Така дуже гарна❤️», «наша Красуня❤️👑», «Нереальна🔥🔥🔥💣💣💣👀», «Малятко🥵», «ой е ніфіга собі яка ти красуня🤤❤️», «Милаашкааа😍😍😍❤️❤️❤️», «Що за сонечко перед мною? 😻💞💫», «Ммм❤️❤️❤️Вау🔥», «Принадність🤤💞», «Сонячний зайчик✨💗», «Красуня 🔥❤️❤️», «дуже красива💔».

До цього на фан-акаунті Тіни і на сторінці режисера Дмитра Маніфесту були опубліковані кадри з спокусливою Кароль, якої вже давно приписують роман з артистом Даном Баланом. Тому кожен знімок знаменитості з колегами чоловіками піддається бурхливим обговоренням.

На представленому кадрі Тіна позувала у світлому костюмі і сидячи на червоному м'якому кріслі. При цьому зірка пустує - показує язик, в той час, як сам Маніфест стоїть позаду неї і, тримаючись за голову, посміхається.

"Коли моя присутність не обов'язково. Адже є прекрасна Кароль", - коротко і лаконічно він підписав кадр чоловік у себе. На фан-акаунті в Instagram шанувальники виявилися досить красномовні - таке миле фото, що їм сподобалися. За їх словами Кароль виглядає просто фантастично.

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