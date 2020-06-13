Українська співачка Тіна Кароль розбурхала новим кадром з чуттєвій фотосесії в одній сорочці

В цей раз на фан-акаунті співачки "Фантіни" з'явився стильний кадр з фотосесії зірки, в якій вона брала участь в одній лише білосніжній сорочці без білизни. Як відомо, Тіна не є прихильницею відвертих фотосесій, тому кожен її знімок в пікантному або провокаційному вигляді тут же викликає бурхливу реакцію у мережі, передає Politeka.net.

Так, у соціальній мережі Instagram з'явився саме такий знімок, на якому артистка вирішила показати себе в сміливому і одночасно з цим — ніжному образі. Розстебнувши сорочку, зірка показала, що позувала зовсім без білизни і збентеження при цьому.

На фотографії вона позує в незвичайному стилі - стоячи трохи в стороні від об'єктива й дивлячись кудись убік. Тіна позувала в білій сорочці, спеціально розстебнувши всі гудзики і представивши шикарний вигляд, але завбачливо прикривши зайве руками. Її волосся розпущене без будь-яких гарних укладок - просто спадають на плечі м'якими, злегка спушенными хвилями, а на обличчі природний макіяж.

«Ексклюзив М1 : до кінця серпня -початок вересня Тіна Кароль представить музичну трилогію. ❤Нас чекає новий етап у творчості Тиночки. Чекаєте? #ТинаКароль #TinaKarol», -повідомляється на сторінці.

Шанувальники тут же відреагували:

«чекаємо новий етап у сімейному житті)», «Шалено чекаємо😍🤤», «Дуже чекаємо) 😻💋 Сподіваюся це буде щось не пов'язане з Даном, перебір! 🤪», «Фу!!!! Хоч би трішки вже перестали з цим вульгагством і почали собі цінити», «я думаю йому треба відпочити...і зі своїми колишніми розібратися...заплутався ...кого любить ...з ким... кого не забуває..лайкает...розчарував своїми гульками..вже гидко читати...», «Питання, що це 😳», «Дуже дуже чекаємо ❤️🙏❤️».

Також на попередньому кадрі, представленому в соціальній мережі Instagram на фан-акаунті "Фантіни", зірка з'явилася в лаконічному вбранні - стильному сукню з оригининальным доповненням з бахроми. Зірка розпустила волосся і додала акцент своєму образу, нафарбувавши губи в яскраво-червоний колір.

Проте не стильний образ Тіни, яка вирушила на зйомки продовження українського серіалу привернули увагу шанувальників, а її рука на своєму животику.

На фан-сторінці Тіни під кадром сказано, що продовження зйомок телесеріалу "Великі Вуйки" про життя і пригоди гуцулів, вже стартувало.

"Перші знімальні дні в серіалі випали на справжній початок літа. Сонце, друзі-колеги і творча атмосфера – це те, чого так не вистачало під час карантину. Творча група дотримується норм адаптивного карантину, тому на майданчику не так багато акторів, як зазвичай, але робота і жарти кожного з команди заряджають гарним настроєм. Ми з Юрою Горбуновим зросли на Івано-Франківщині і вже давно дружимо, у нас багато спільного. Тому на майданчику "Великих Вуйок" я відчуваю себе ніби в сімейному колі"- поділилася враженнями від участі у проекті Кароль.

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