Телеведучий і учасник таких шоу, як "Танці з зірками" та "Голос країни" Даніель Салем засвітився перед прихильницями в нічному клубі

Так, знаменитий артист засвітився в нічному клубі під час свого відпочинку в Одесі. Артист не тільки здивував прихильниць своєю появою, але ще й порушенням карантину.

Як відомо, сьогодні в мережі з'явилося відео з відкриття літньої тераси бренду TTSWTRS і клубу Ibiza Beach в Одесі. Відвідувачі порушували правила карантину, особистого простору і масковий режим. Багато хто просто були без засобів індивідуального захисту і не дотримували безпечну дистанцію.

Зазначимо, модний заклад знаходиться під відкритим небом і, згідно з постановою Моз, тому воно змогло відновити свою роботу. Причому це має відбуватися при дотриманні правил: соціальна дистанція, наявність засобів індивідуального захисту і одночасне перебування не більше однієї людини на п'ять "квардратов".

Проте на опублікованих кадрах видно, що і в клубі Ibiza, і в кав'ярні TTSWTRS знаходилося набагато більше людей.

Раніше співачку Тіну Кароль помітили з новим чоловіком, який є популярним вітчизняним телеведучим. Так, зірка позує разом з популярним телеведучим Даніелем Салемом, який вів кілька вже легендарних для України проектів.

Пара розповідає про нові проекти, які повинні з'явитися на українському телебаченні, і закликає громадян «вибирати», що більше сподобається. При цьому зірки дивляться один на одного і посміхаються. Однак шанувальники Кароль залишилися без можливості що-небудь сказати – кадри були викинуті в Сторіс.

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