Известная российская балерина Анастасия Волочкова уже давно доказала, что сесть на шпагат в любом месте для нее не составит труда

Звезду уже давно называют королевой эпатажа и скандала, но ее нисколько это не смущает, передает Politeka.net. Волочкова гордится тем, что ее все знают, а ее шпагаты давно стали неким эталоном.

Балерина на отдыхе, в бане, во время занятий спортом готова показать свою растяжку. Несмотря на 44 года, когда балерины уже считаются "пенсионерками", Анастасия умеет удивлять и покорять сердца поклонников.

Давайте посмотрим на фото одних из самых бесстыжих шпагатов Волочковой.

Звезда во время отдыха демонстрирует невероятную растяжку, даже высокие каблуки не мешают закинуть ножку выше головы.

Как без шпагата во время поездки на яхте?

Анастасия Волочкова раскинула ноги, прикрыв собой неизвестного мужчину.

Балерина сделала экстремальный шпагат на перилах.

Знаменитость еще раз доказала, что шпагат для нее - это очень легко.

Волочкова растянула ноги и во время похода в свою любимую баню. Самые пикантные места прикрыты обычным веником.

А как насчет шпагата возле бани? Легко!

Одно из новых фото в авто и снова шпагат.

Даже на коне Волочкова показала свою идеальную растяжку.

Напомним, Анастасия Волочкова взяла участие в шоу вместе со своей оппоненткой телеведущей Даной Борисовой.

На видео, которым поделилась Волочкова, она пытается научить Дану делать цирковые движения в воздухе. Она показывает свой фирменный шпагат прямо перед лицом ведущей. Дана боится и не хочет делать трюк, а Волочкова толкает ее со словами: «Давай, наркоманка».

Напомним, что неугомонная Волочкова похвасталась подарком от тайного ухажера: «Корзина цветов и…».

Как сообщала Politeka, укутанная Волочкова с красным лицом огорошила внешним видом: иконы тут не помогут.

Также Politeka писала, что Волочкова в крошечном бикини "тряхнула стариной" и опозорилась: "Злобные тетки завидуют".