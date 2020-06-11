Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова ошеломила поклонников словами о том, что получила подарок от тайного поклонника

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Сегодня по дороге на репетицию меня настиг приятный красивый сюрприз 🌺 от замечательного и любящего мужчины, чтобы я во время репетиции улыбалась😊 (что я и делаю)😉 невероятно яркая корзина цветов и самое чудесное-открытка с перышком и трогательными словами о любви и о том, что "Второй такой женщины нет и я самая замечательная.."🙏 (пролистните 💌)», - сказала она.

В то же время Волочкова рассказала, как относится к подобным «презентам».

«Приятные сюрпризы "просто так" без повода всегда приобретают для меня особую ценность...🙏😊🌺❤️ Это счастье-любить и быть любимой», - уточнила она.

Обратим внимание, что пользователи сети не смогли что-либо сказать, ведь Волочкова закрыла возможность комментировать свои посты.

До этого мы писали, что балерина Анастасия Волочкова показала, как развлекается в ресторане вместе с его хозаином и дочерью.

Балерина, как известно, славится своими самыми разными выходками и любви к постоянной рекламе. Она не стесняется рекламировать фильтры для воды, корм для котов, услуги салонов, бань и конных клубов. При этом чаще всего она хвастается развлечениями в рекламируемых ею ресторанах и загородных СПА. В этот раз Анастасия засветилась в одном из таких заведений в новом имидже.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

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