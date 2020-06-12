Известная балерина Анастасия Волочкова показала, свою идеальную тренировку, но опозорилась новой выходкой

Звезда каждый день старается публиковать в Инстаграм самые разные кадры со своих тренировок, которыми так гордится. При этом Анастасия любит остро высмеивать всех, кто не может сесть на шпагат или не ходит в спортзал на тренировки.

В этот раз она решила похвастаться довольно откровенной тренировкой с упором на мышцы рук и растяжку ног.

«Прекрасный спортивный день в прекрасном настроении после сюрприза возлюбленного.🌺😊 Я всем желаю прекрасных выходных! 😊», - написала Волочкова.

Стоит отметить, что ранее под практически таким же роликом, в котором звезда выполняет узкую тягу к спине, после чего опять демонстрирует растяжку, комментаторы написали довольно много нелестных отзывов:

«Какие упражнения балетные? Сиди себе дальше», «Позорница, Настя! Деградируешь не по дням, а по часам!», «Как из красивой, элегантной, уважаемой женщины можно превратиться в публичный мем», «Посмотри на Себя!( и в былые то годы мозгов не было! Щас - Треш! Любуемся дальше!», «Фу😂😂какая ты противная морда,тебе бы леща дать😂😂😂», «Анастасия, такими ластами безусловно стоит хвастаться))) в своем ужасе они уникальны».

Балерина, как известно, славится своими самыми разными выходками и любви к постоянной рекламе. Она не стесняется рекламировать фильтры для воды, корм для котов, услуги салонов, бань и конных клубов. При этом чаще всего она хвастается развлечениями в рекламируемых ею ресторанах и загородных СПА. Вчера Анастасия засветилась в одном из таких заведений в новом имидже.

Так, звезда в этот раз удивила необычно скромным нарядом - длинным платьем в пол с необычным мелким принтом, но без каких-либо дополнительных на нем украшений. А вот свой образ Волочкова дополнила накидкой с оборкой синего меха и красной мини-сумочкой, похожей больше на клатч. Волосы балерина предпочла завязать, позируя в компании владельца ресторана и его дочери.

«С Лизой и ее папой хозяином ресторана в нашем посёлке встретились вновь! И с моими друзьями😊 Здесь так гостеприимно!», - написала Волочкова, как бы рекламируя заведение.

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