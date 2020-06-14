Известная прима-балерина Анастасия Волочкова показала, как проводит выходные дома

На фото Волочкова сидит на диване в своем особняке. Анастасия была в красной толстовке с капюшоном, который накинула на голову. Балерина подперла рукой лицо, когда позировала для фото. Как можно заметить, звезда была не в лучшем расположении духа. Также можно увидеть, что у артистки что-то с лицом, оно неестественного цвета. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"И мне свойственно грустить...", - написала Волочкова.

Фанаты не смогли написать комментарии, так как артистка ограничила доступ из-за частой критики. Пользователи поставили всего 1200 лайков за 2 часа.

Сообщалось, что известная балерина Анастасия Волочкова показала фигуру в модном мини-бикини во время отдыха.

В этот раз Анастасия показала на своей странице в социальной сети Инстаграм яркий кадр из отдыха, позируя в одном лишь алом бикини. Причем чаще всего под такими постами Анастасия скрывает доступ к комментариям. В этот раз она не стала этого делать и получила несколько сотен довольно неоднозначных отзывов:

Напомним, эпатажная Волочкова растянулась в пикантной позе прямо в бане

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