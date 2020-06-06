Девушка из Турции по имени Гуль Бахари, которая уже давно живет в США, продолжает завоевывать Instagram роскошными формами

Девушка успешно развивает свою страницу в социальной сети, радуя поклонников откровенными фотографиями, которые демонстрируют ее природные богатства, передает Politeka.net. Причем снимки она умудряется выбирать такие, чтобы оставить многочисленным поклонникам простор для фантазии.

Так, на последнем фото модель позирует в откровенном платье с глубоким декольте, которое плотно облегает сочную фигуру красотки. Но изюминкой наряда является разрез на бедре, который доходит практически до пояса и отчетливо демонстрирует, что нижнее белье под это платье не предусмотрено.

Дерзкий образ Гуль дополняют вечерний макияж, крупные серьги и кольцо. В руке девушка держит искусственный цветок розы.

Фото набрало тысячи лайков и более сотни восторженных комментариев.

Отметим, что в модельный бизнес красотка, которую уже называют турецкой Ким Кардашьян из-за пышных форм, попала чисто случайно. Во время учебы в Темпльском университете, где Бахари изучала международный бизнес и финансы, на первом и втором курсе она работала фитнес-тренером. Девушка хорошо зарабатывала, да и семья Гуль была не бедной.

Однажды красотка попала в студенческий модный блог, затем стала получать предложения от агентств. И с тех модель пор работает в индустрии моды со знаменитыми брендами.

После того, как семья Гуль переехала в Филадельфию, девушка много путешествует по миру, но больше всего любит приезжать в родную страну.

Напомним, что Гуль Бахари еле запихнула необъятные прелести в мини-платье: ткань вот-вот лопнет.

А еще Politeka писала, что Гуль Бахари произвела фурор в самом бесстыжем спортивном костюме: "Шалунья".

Также Politeka сообщала, что Гуль Бахари сняла белье и заставила мужчин краснеть: "Мечта шейха".