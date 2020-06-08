Турецкая модель Гюль Бахари, которая уже долгое время проживает в Соединенных Штатах, похвасталась внушительными объемами в облегающем наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

На снимке Бахари позирует в тесном облегающем наряде, выставив напоказ роскошные формы, которые, кажется, едва не лопаются от прелестей звезды. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вау, шалунья», «ты просто невероятная», «ммм…красиво выглядишь», «бомба», «а ты красотка, знаешь об этом?», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала самое сочное в грандиозном декольте.

На кадрах Гюль позирует в белом платье, у которого на зоне декольте есть пуговицы. Формы у красавицы настолько большие, что несколько пришлось расстегнуть. Девушка решила в этот раз показать себя без белья, а образ дополнила украшением на шее. Фотография получилась сочной и соблазнительной.

Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали несколько комментариев.

"Красота", "Ты богиня", "Выглядишь такой соблазнительной сестричкой", "Ты так совершенна", "Просто драгоценность".

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