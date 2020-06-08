Турецкая модель Гюль Бахари порадовала поклонников и сверкнула безупречной фигурой в облегающем наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, модель позирует в облегающем наряде, элегантно присев. Как можно заметить, наряд прикрашен принтом в виде дракона, а на лице у Бахари красуется черная маска. Сам снимок звезда никак не подписала, однако ее поклонники были в восторге.

«Какой интересный дракон», «какая дерзость – так красоваться на парковке», «божественная», «красоточка! Супер», «мне нравится твое платье», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала самое сочное в грандиозном декольте.

На кадрах Гюль позирует в белом платье, у которого на зоне декольте есть пуговицы. Формы у красавицы настолько большие, что несколько пришлось расстегнуть. Девушка решила в этот раз показать себя без белья, а образ дополнила украшением на шее. Фотография получилась сочной и соблазнительной.

Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали несколько комментариев.

"Красота", "Ты богиня", "Выглядишь такой соблазнительной сестричкой", "Ты так совершенна", "Просто драгоценность".

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