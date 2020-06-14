Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком и победительница проекта Даша Ульянова показала, как развлекается на улице

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Девочки , шпагат неизбежен», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на снимке Ульянова позирует между двумя машинами, демонстриуя идеальный шпагат. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Кайф!», «пушка-ракета-бомба!», «как ты это делаешь?», «Даша, ну ты это очень красиво», «вау», «Мне интересно, тебе не больно?», «Ну и Дашка», - пишут они.

Ранее Даша, вчера признавшаяся, что влюблена, рассказала есть ли на проекте сценарий. Многие телезрители не верят, что участницы ведут себя откровенно, порой их даже обвиняют в наигранности, ведь девушки выглядят зажато, словно впервые играют свою неопределенную роль.

А вот Даша подчеркнула, что на проекте сценария все же нет. Все события происходят естественным образом. По прошествии нескольких недель девушки просто привыкают к камерам и вообще не обращают на технику никакого внимания.

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