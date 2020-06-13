Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком и победительница проекта Даша Ульянова похвасталась жарким отдыхом

После победы на шоу и расставания с мужчиной, который "изменил" Даше во время съемок, девушка решила заняться собой, провести собственный марафон, а также отдохнуть по полной программе в Одессе, передает Сегодня.

В этот раз Даша показала, как веселится в банном хаталике на террасе во время отдыха в Одессе. Также она рассказала о своих эмоциях по поводу отдыха. Счастливая девушка позировала в естественном виде за столиком с множеством вкусностей.

«Одесса ♥️ Ну что же за чудесный город. Так рада сейчас здесь находиться, абстрагироваться от повседневности и набраться сил от столь особенной атмосферы, солнца, моря... Сейчас границы закрыты, но это не повод грустить. Потому что, с другой стороны, данная ситуация позволяет узнавать родную страну. Ведь, у нас так красиво и колоритно 😍 Ну что же, сдавайте ваши любимые места в Одессе? Куда рекомендуете поехать? 👇🏽», - написала Даша.

Поклонники тут же отреагировали:

«Спроси у Макса 😻», «Аркадия,Центр Одессы 😍🔥», «когда такая приятная, милая красотка там отдыхает, я думаю город расцветает ещё больше и дарит своим посетителям море солнца и позитива❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Даша- ты прекрасна!!!!!💣💣💣💣💣 Главное не перегреваться на солнце🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪», «Красота😍», «Санжейские склоны 😍», «Шикарное фото 🌹вы его украшение 😍», «А с кем же вы там?», «Даша ну так красиво😍😻❤️».

Ранее Даша, вчера признавшаяся, что влюблена, рассказала есть ли на проекте сценарий. Многие телезрители не верят, что участницы ведут себя откровенно, порой их даже обвиняют в наигранности, ведь девушки выглядят зажато, словно впервые играют свою неопределенную роль.

А вот Даша подчеркнула, что на проекте сценария все же нет. Все события происходят естественным образом. По прошествии нескольких недель девушки просто привыкают к камерам и вообще не обращают на технику никакого внимания.

"Это же реалити-шоу. Мы же там не актеры все. Никакого сценария нет. Здесь и сейчас реагируешь. Вот ситуация – вот твоя реакция. Стоп камера и нас разводят с холостяком. Общение с ним происходит исключительно в кадре. Нет такого, что мы общаемся вне кадра", – рассказала девушка в интервью программе TrueStory на YouTube-канале.

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