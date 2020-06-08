Відома актриса Мер'єм Узерлі, зірка "Величного століття", показала себе в звичайному житті

Красуня в цей раз показала себе у чорній сорочці, яку вирішила не застібати. Образ Узерлі доповнила годинником на руці і прикрасою на шиї. На фото можна помітити, що Мер'єм була в чорній білизні, яку вона засвітила. Актриса додала на фото кілька сердечок і поцілунок, завдяки чому кадр вийшов досить ніжним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати у коментарях або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Справжня Роксолана".

Раніше ми повідомляли, що 36-річна німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі здивувала кадром з дитинства.

Мер'єм, будучи дев'ятирічною дитиною, постала крупним планом - в ніжних рисах обличчя дівчинки вже вгадується майбутня красуня, що розбиває серця. Примітно, що сама актриса підпису звернула увагу користувачів на один недолік, від якого, втім, вона успішно позбулася.

Повідомлялося, що зірка серіалу «Великолепный век» Нур Феттахоглу показала миле фото зі своїм малятком.

39-річна турецько-німецька актриса нечасто балує шанувальників дуже особистими знімками, тому кожен новий кадр зірки, у якому вона позує зі своєю дочкою, стає для фанатів справжнім сюрпризом.

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