Украинская певица Наталья Могилевская поделилась трогательным фото со своей бывшей подопечной Региной Тодоренко

Совместное фото Могилевская опубликовала у себя в Инстаграм в честь дня рождения Регины, передает Politeka.net. Артистка нашла фото с шоу «Танцы со звездами». На снимке девушки стоят в обнимку, а Регина целует свою бывшую начальницу в щеку.

«Моя дорогая девочка, с днем рождения! Будь счастлива», - подписала фото Могилевская.

Как известно, 14 июня Тодоренко исполнилось 30 лет. Свою карьеру она начинала в группе REAL O, продюсером которой была Могилевская. Группа была достаточно популрной, но в один момент Тодоренко решила уйти из коллектива. Как признавалась певица, тогда у нее и возник конфликт с Могилевской.

«Я думала, что дело дойдет до суда. И в какой-то момент я просто сказала - не могу. И по состоянию здоровья ушла», - призналась Регина.

По ее словам, после этого она совсем не общалась с Могилевской. Та не хотела ее видеть. Артистка отметила, что Могилевская игнорировала ее шесть лет, а помириться они смогли только во время случайной встречи на шоу «Танцы со звездами».

Ранее мы писали, что 44-летняя Наталья Могилевская показала интимный кадр со съемок своего мини-фильма. На фото Наталья в приспущенном на плечах розовом платье лежит на диване, нежно обняв партнера по фильму - Алексея Бусько.

Напомним, что роскошная Могилевская зажгла на полную в платье с экстремальным декольте: «Как похорошела».

Как сообщала Politeka, Могилевская взбудоражила сеть новыми пикантными кадрами.

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