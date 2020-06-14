Украинская певица Наталья Могилевская поделилась трогательным фото со своей бывшей подопечной Региной Тодоренко
Совместное фото Могилевская опубликовала у себя в Инстаграм в честь дня рождения Регины, передает Politeka.net. Артистка нашла фото с шоу «Танцы со звездами». На снимке девушки стоят в обнимку, а Регина целует свою бывшую начальницу в щеку.
«Моя дорогая девочка, с днем рождения! Будь счастлива», - подписала фото Могилевская.
Как известно, 14 июня Тодоренко исполнилось 30 лет. Свою карьеру она начинала в группе REAL O, продюсером которой была Могилевская. Группа была достаточно популрной, но в один момент Тодоренко решила уйти из коллектива. Как признавалась певица, тогда у нее и возник конфликт с Могилевской.
«Я думала, что дело дойдет до суда. И в какой-то момент я просто сказала - не могу. И по состоянию здоровья ушла», - призналась Регина.
Резкий скачок доллара, ужесточение карантина и надбавки к пенсиям — главное за ночь
Украинцы получат ежемесячную прибавку к пенсии, но повезет не всем: кто останется без денег
Брежнева на столе устроила жаркие танцы без белья перед Монатиком: "Полный провал, отвернитесь"
Выдавать пенсии украинцам хотят новым способом, понравится не всем: что изменится
По ее словам, после этого она совсем не общалась с Могилевской. Та не хотела ее видеть. Артистка отметила, что Могилевская игнорировала ее шесть лет, а помириться они смогли только во время случайной встречи на шоу «Танцы со звездами».
Ранее мы писали, что 44-летняя Наталья Могилевская показала интимный кадр со съемок своего мини-фильма. На фото Наталья в приспущенном на плечах розовом платье лежит на диване, нежно обняв партнера по фильму - Алексея Бусько.
Напомним, что роскошная Могилевская зажгла на полную в платье с экстремальным декольте: «Как похорошела».
Как сообщала Politeka, Могилевская взбудоражила сеть новыми пикантными кадрами.
Также Politeka писала, что Могилевская променяла Влада Яму на нового красавчика-танцора, кадры страсти: "Целиком отдала себя...".