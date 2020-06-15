Лето будет не похоже само на себя

Погода в Украине 15 июня резко переменится, от недавней жары не останется и следа



Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра, передает Politeka.

«15 июня в Украине будут кратковременные дожди (ночью местами), грозы. Ветер будет преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Днем ветер будет юго-восточный. На юго-востоке и северо-востоке местами возможен град и шквалы до 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

Синоптики уточнили, что температура ночью будет в районе 13-18 градусов, а днем прогреется до 23-28 тепла. На востоке же ожидается до +32 по Цельсию.

В Киеве и области, согласно прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, будет от 26 до 28 тепла днем и около 15-17 градусов.

Также, согласно данным синоптического центра, в Николаевский и Кировоградской областях будет повышенный уровень пожарной опасности.

До этого мы сообщали, что в Киеве были побиты сразу два температурных рекорда. 10 июня был поставлен новый рекорд, который продержался 135 лет. Ночью було 26,3 градуса, (на 0,3 градуса выше, чем в 1885 году).

А в ночь на 11 июня была самая теплая ночь за последние 140 лет. Температура воздуха опускалась не ниже 20,6 градусов выше нуля

Напомним, лето в Украине разозлилось, погода готовит новое испытание.

Как сообщала Politeka, погода поглумится над украинцами, +32 и дожди с грозами разделят страну.

Также Politeka писала, что лето готовит украинцам настоящий ад, точный прогноз.