Погода в Украине на этой неделе приготовила сюрприз

Популярный синоптик Наталка Диденко опубликовала новый прогноз погоды на неделю, пишет Politeka.net. Так, по словам синоптика, по всей стране будет, в основном, будет жарко. В большинстве областей будет преобладать сухая ясная погода, а ветер - с юго-востока, умеренный.

Днем ожидают от +27℃ до +32℃. В середине недели на Востоке, в Центре и на Юге местами от +32℃ до +35℃.

На Западе - от +23℃ до +28℃, а также периодические дожди с грозами, которые предопределят атмосферный фронт. Откуда влажность может "докатиться" до Одесской, Винницкой, Житомирской и Киевской областей.

На следующий день, 9 июня, в Киеве будет сухо и жарко, около 30℃. Вечером - вероятность локального грозового дождя, а далее - жаркая, сухая погода.

Ближайшие дожди, которые ожидаются в столице, должны пройти 14-15 июня.

Наталка Диденко советует надевать головные уборы, брать с собой воду, а также погружать руки по локоть в прохладную водичку.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что украинцев ожидает летом. Так, уже в июне температура поднимется до 34℃.

С 8 и до 20 июня температура будет на уровне 26-28℃, и до конца месяца поднимется с 31 до 34℃.

В июле будет чуть прохладнее - сначала температура будет на уровне 27-32℃, а потом снизится еще больше. С 16 по 23 июля вернется летняя жара.

В августе будет жарче - с 30 до 33℃, к концу лета прогнозируется резкое снижение температуры с 20 до 22℃.

Напомним, что синоптики дали аномальный прогноз на лето, что ждет украинцев: «Такого раньше не наблюдалось».

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