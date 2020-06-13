Изнурительная жара вскоре даст украинцам передышку

В воскресенье, 14 июня, в стране температура немного снизится. Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, синоптическая ситуация начинает меняться.

«Уже с завтрашнего дня температура в большинстве областей Украины будет составлять +24 +29 градусов. До +30 +33 градусов еще побудет в восточных областях Украины, а на западе страны будет, прямо скажем, свежо. Максимально там будет +19 +24 градуса», – подчеркнула синоптик.

Что касается дождей, то атмосфера будет нестабильной практически повсюду. Осадки маловероятны днем на северо-западе страны и на востоке, однако к вечеру там пройдут локальные грозовые дожди.

В столице ближайшей ночью и завтра днем ожидаются локальные кратковременные дожди с грозами. Как и в большинстве областей Украины, в Киеве спадет жара, и всю следующую неделю она будет не дотягивать до +30.

Ранее мы писали о том, что не успело лето начаться, а жара уже поставила два рекорда. Так, 10 июня в Киеве был побит 135-летний рекорд - температура ночью стояла +26,3 °С, что на 0,3 °С выше предыдущего рекордного значения в этот же день 1885 года.

А ночь на 11 июня оказалась самой теплой за 140 лет - температура не опустилась ниже +20,6 °С.

Также мы рассказывали, что в Министерстве здравоохранения опровергли распространенное заблуждение относительно китайского вируса. Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что повышение температуры воздуха не станет решающим фактором для распространения заразы, как это ожидалось ранее.

Таким образом, жара, от которой уже страдают украинцы, никак не поможет в борьбе с вирусом.

Напомним, жаркое лето разбушевалось в Украине, погода готовит новое испытание.

Как сообщала Politeka, погода снова поиздевается над украинцами, +32 и дожди с грозами разделят страну.

Также Politeka писала, что погода устроит украинцам настоящий ад, синоптики дали детальный прогноз.