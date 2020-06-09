Лето будет не у всех

Погода в Украине 9 июня неожиданно ударит по гражданам дождями и грозами, но непогода накроет лишь несколько областей

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеоролического центра, передает Politeka.

На севере страны стоит ожидать 30-32 градусов жары и солнечной погоды без осадков. Ночью воздух опустится до 16-18 градусов.

Центральные области осадки также обойдут стороной. Днем столбик термометров покажет от 29 до 32 выше нуля.

Также жарко будет и на юге Украины. Здесь воздух прогреется до 26-32 тепла. А вот ночью резко похолодает: от 14 до 17 тепла.

На востоке Украины будет солнечно и жарко: 30-33 тепла в дневное время суток и 15-18 градусов ночью. Дождей не будет, хотя местами возможна облачность.

А вот на западной части страны будут дожди с грозами и похолодание до 23-27 тепла. Ночью стоит ожидать от 12 до 16 выше нуля.

В Киеве и области синоптики Укргидроментра прогнозируют теплую и солнечную погоду, которая будет сопровождаться жарой в пределах 29-32 тепла. Ночью столбик термометра опустится до 15-17 градусов со знаком "плюс".

Согласно прогнозу, местами ожидается сильный южно-восточный ветер, в районе 15-18 м/с.

Напомним, июньский снег неожиданно выпал под Киевом: кадры аномалии.