Погода в Украине 8 июня будет невыносимо жаркой, однако местами синоптики прогнозируют сильные ливни

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, на севере страны будет 28-31 градус жары. Ночью же синоптики прогнозируют от 15 до 18 тепла. Дождей не будет, хотя местами будут тучи.

В центральных регионах воздух также прогреется до 29-31 выше нуля. В ночное время суток похолодает до 14-17 по Цельсию. Осадков ожидать не стоит.

Похожей ситуации стоит ждать и жителям южных регионов. Дневные 27-31 градус будет сопровождаться солнцем и небольшой облачностью без осадков. Ночью столбик термометра покажет от 15 до 18 градусов.

Также сухо будет и на востоке Украины. Тучи не помешают прогреться воздуху там до 28-31 градуса со знаком «плюс», хотя ночью показатель опустится до 13-16 по Цельсию.

А вот на западной Украине будут сильнейшие дожди, но без гроз или молний. Здесь стоит ожидать дневных 23-26 градусов выше нуля. А вот ночью похолодает до 12-15 по Цельсию.

Что же касается Киева и области, здесь синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков. Днем будет от 29 до 31 градуса тепла, а ночью около 15-17 со знаком «плюс».

Уточним, что украинские синоптики зафиксировали приход метеорологического лета в нашу страну на три дня позже, чем это должно было случится - четвертого июня. Среднесуточная температура достигла 16,5 градуса.

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