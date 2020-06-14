39-летняя светская львица, телеведущая и модель Пэрис Хилтон поразила горячим фото с сестрой

Как передает Politeka.net, свежее фото красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Хилтон поделилась архивным кадром, на котором она с младшей сестрой Ники Хилтон стоит в обнимку в блестящих нарядах. Девушки обнимаются и смотрят в кадр. Особой пикантности фото придает тот факт, что на них надеты блестящие трусики. У Пэрис надет топ, а у Ники майка с горлом. Кроме этого, в фотошопе девушкам приделали ангельские крылья и нимб над головой.

За день фото Хилтон посмотрели более 600 тысяч раз. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Супер ангелы», «Мои любимые сестры», «Две самые красивые сестры в мире», «Любимая королева», «Вы такие красивые», «Двойное наслаждение», «Супер», - пишут пользователи сети.

Как известно, младшая сестра Пэрис Ники Хилтон тоже известна как светская львица. Она вела бурную светскую жизнь до тех пор, пока не вышла замуж за банкира Джеймса Ротшильда. У пары родилось двое детей.

Ранее мы писали, что Пэрис Хилтон позировала в купальнике с длинным вырезом посередине груди. Звезда мыла машину и была вся в пене, натирая автомобиль.

Напомним, что роскошная Пэрис Хилтон разделась, понежившись на ковре из цветов: «Сладкий ангел».

Как сообщала Politeka, горячая Пэрис Хилтон избавилась от одежды и показала настоящий соблазн: "20-летние позавидуют".

Также Politeka писала, что роскошная Пэрис Хилтон в бикини показала прелестную фигуру во всей красе: «Малышка на миллион».