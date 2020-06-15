Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски появилась в ярком образе

Звезда предстала во всей красе, не упустив момента похвастаться обнаженным телом, пишет Politeka.net.

На одном из последних сториз в Инстаграм модель опубликовала жаркое фото из машины. Эмили надела зеленый топ с розовыми цветочками. Наряд был оригинальным, ведь имел глубокое декольте, практически до пупка.

Тонкая полоса на теле между грудей лишь подчеркивала стройность красотки.

Блестящие цепочки на шее придали декольте акцента.

Грудь "раскинулась" по бокам, под тканью, однако, казалось, одно неловкое движение и она вырвется наружу.

Эмили распустила длинные ровные волосы и смотрела в сторону. Легкая улыбка озарила ее лицо.

Поскольку снимок был обнародован в сториз, никто не смог открыто его прокомментировать, а также он не собрал множество лайков, как другие публикации Ратаковски.

Напомним, Эмили Ратаковски позировала с цветами в руках. Модель выбрала белую рубашку, пуговицы которой расстегнула.

Знаменитость обняла вазу с цветами, смотрела в камеру и улыбалась. На красотке практически нет макияжа, лишь блеск украшал губы.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски позировала совсем без одежды, прикрывшись лишь рукой и дополнив образ соломенной шляпкой с аккуратными сережкам кольцами.

Фанаты на столь горячий кадр отреагировали сразу.

Напомним также, что Эмили Ратаковски держала какой-то невероятный десерт, похожий на печенье. Она не смогла сдержаться и начала есть его прямо на улице. Стоит отметить, что модель выглядела чудесно.

Напомним, огненная красотка Ратаковски выставила свои богатства в облегающей одежде

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