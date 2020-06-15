Известная американская фитнес-модель Николь Амато предстала в соблазнительном образе с горячей подружкой
Звезда любит демонстрировать свои аппетитные формы, пишет Politeka.net. В этот раз модель нарядилась в соблазнительное розовое бикини, которое едва прикрыло самые сочные места.
Прозрачные бретельки тесного купальника натянулись на шее красотки и придали образу пикантности. Крупные серьги завершили образ.
Амато прижалась к подруге в черном купальнике грудью. В результате прелести обеих соприкоснулись.
Обе приоткрыли пухлые губы, прикусив длинные цепочки.
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Фото получилось невероятно жарким: две сочные красотки с пышной грудью прижались друг к другу - что может быть прекрасней, в общем: "Вот это да!".
За 14 часов пост собрал более 9000 лайков и много комментариев.
Пользователи сети осыпали двух моделей комплиментами за столь горячее совместное фото.
Напомним, Николь Амато позировала в спортивном костюме. Звезда надела черный топ с надписями, который выделил ее пышную грудь и показал тонкую талию.
Кроме того, модель надела маленькие шортики камуфляжной расцветки. Тонкая ткань обтянула упругие ягодицы.
Ранее мы писали, что Николь Амато позировала в белоснежной майке с экстремальным декольте, короткая юбка с высокой талией и массивные свисающие серьги в виде звездочек.
Есть в образе еще несколько ярких деталей - золотые часы на запястье, тонкие цепочки и тонкий ремешок.
Напомним также, что Николь Амато показала свои тренировки на велотренажере. Красотка не только уделяла время активному кручению педалей, но и съемке себя.
При этом красотка снимала себя с невероятно горячего ракурса: подняв камеру над грудью.
Напомним, Николь Амато разделась прямо на пляже и потрясла великолепными видами: "Нереальное тело".
Как сообщала Politeka, влажная Николь Амато засветила пикантные места в дырявом купальнике.
Также Politeka писала, что Николь Амато в трусах и тесном топе заставила собой любоваться: "Идеальные батоны"