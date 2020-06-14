Украинская актриса Ксения Мишина стала самой обсуждаемой персоной в сети, после того, как ее выбрали на роль главной героини нового реалити-шоу «Холостячка»

До этого, 30-летняя артистка не часто делилась подробностями своей жизни на страницах в соцсетях, однако всё изменилось после того, как ей предстоит найти свою любовь среди 25 мужчин на проекте "Холостячка", передает Politeka.net.

Теперь Мишина – обсуждаемая персона, за ее жизнью следит свыше 200 тысяч человек в сети Инстаграм и количество продолжает расти с каждым днем.

Одними из последних снимков, которые знаменитость разместила в своей микроблоге стала летняя фотосессия в новом образе с сапогами и шляпкой. Ксения эффектно попозировала в легком длинном платье белого цвета с открытыми плечами и вырезами на ногах. Летний наряд не скрывает ее стройную фигуры и соблазнительные изгибы.

Кроме того, Мишина решила поделиться с поклонниками своими мыслями и переживаниями, подогрев интерес к предстоящему телешоу.

«Каждый день мы принимаем сотни решений. Некоторые просты и нам не нужно их обдумывать совсем, мы многое делаем автоматом. А есть и такие, которые сложны и требуют много энергии», - написала артистка.

Напомним, что Ксения Мишина станет первой героиней нового шоу "Холостячка": "Берегитесь, мужчины!".

А еще Politeka писала, что "холостячка" Ксения Мишина разделась и показала, за что будут бороться мужчины: топ соблазнительных фото.

Также Politeka сообщала, что за сердце украинской «холостячки» поборется друг Зеленского: "Мишина, встречай!".