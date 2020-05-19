22-летняя украинская гимнастка, актриса "Квартал 95" Екатерина Никитина взбудоражила откровенным образом

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позирует в мегасоблазнительном наряде. Екатерина предстала в черных дерзких шортиках и топе, а также в ботильонах на высоченном каблуке.

Для большего эффекта горячая блондинка расположилась на спине, задрав аппетитные ножки кверху. Звезда сладко потянулась, заставляя поклонников краснеть при виде всех ее изгибов и "ямочек".

В подписи к фото Никитина затронула важную для нее тему: "Читаю сейчас одну книгу... Поговорим!?😏 Часто борешься со своими страхами?!👇🏻"

За считанные минуты несколько пользователей успели ответить на вопрос Екатерины, а также оценить ее привлекательный вид: "Багира🖤"; "Боюсь дистанционного обучения".

Ранее мы сообщали, Никитина похвасталась растяжкой. Девушка устроила пикантное спортивное зрелище у себя дома, будучи в пижаме. Екатерина поупражнялась на диване, хвастаясь шпагатом на любой лад. Примечательно, что рядом лежала открытая пачка чипсов.

"Я, например, не теряю время зря, и вместе с просмотром и поеданием любимых чипсов занимаюсь растяжкой.😋 А как ты смотришь кино на диване?", - спросила у поклонников гимнастка.

"Я в шоке, как вы вниз головой ели??? Пища назад не вываливалась, а то пищевод в другой стороне))))"; "Это нереально... 🙄🙄🤔"; "Удобно?😄😉"; "Вау, это невероятная и прекрасная гибкость, абсолютный восторг", - отреагировали пользователи.

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