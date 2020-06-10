Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала свою красоту предельно близко

На фото Бахари показывала себя в темном платье с огромным декольте. Как оказалось, красавица не очень любит бюстгальтеры, поэтому решила дать свободу своему пышному размеру. Образ Гюль дополнила ярким макияжем и распущенными волосами. Как можно заменить, снимок был сделан в прошлом году. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать под публикацией или поставить лайки, но так и хочется написать: "Размер что надо".

Ранее мы сообщали, что Гюль Бахари порадовала поклонников и сверкнула безупречной фигурой в облегающем наряде.

Так, модель позирует в облегающем наряде, элегантно присев. Как можно заметить, наряд украшен принтом в виде дракона, а на лице у Бахари красуется черная маска. Сам снимок звезда никак не подписала, однако ее поклонники были в восторге.

Сообщалось, что знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, покорила совершенными формами.

Маленький лифчик обтянул богатые формы красотки, которые, казалось, сейчас выпадут. Бикини имело пикантный вырез в районе пышной груди. А тоненькая линия ткани под грудью едва справлялась с натиском большой груди.

Напомним, турецкая Кардашьян едва не разорвала наряд внушительными формами

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