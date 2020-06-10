Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала свою красоту предельно близко
На фото Бахари показывала себя в темном платье с огромным декольте. Как оказалось, красавица не очень любит бюстгальтеры, поэтому решила дать свободу своему пышному размеру. Образ Гюль дополнила ярким макияжем и распущенными волосами. Как можно заменить, снимок был сделан в прошлом году. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты ничего не смогли написать под публикацией или поставить лайки, но так и хочется написать: "Размер что надо".
Волочкова в образе наездницы опозорилась новой выходкой: "Развлечения для взрослых", видео
Дочь Пугачевой в экстра-мини дала жару у бассейна, Басков не сдержался: "20-летние позавидуют"
Брошенная любовником Седокова разделась и пустилась во все тяжкие: "Что творит на этой яхте!"
Роскошная свадьба в семье Софии Ротару, впервые появились фото избранника: "Скрывала до последнего"
Ранее мы сообщали, что Гюль Бахари порадовала поклонников и сверкнула безупречной фигурой в облегающем наряде.
Так, модель позирует в облегающем наряде, элегантно присев. Как можно заметить, наряд украшен принтом в виде дракона, а на лице у Бахари красуется черная маска. Сам снимок звезда никак не подписала, однако ее поклонники были в восторге.
Напомним, турецкая Кардашьян едва не разорвала наряд внушительными формами
А еще Politeka писала, что корейская Кардашьян посветила самым сочным в прозрачной ткани
Также Politeka сообщала, что пышногрудая турецкая Кардашьян показала свою розу в бездонном декольте