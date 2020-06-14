Погода в Украине 14 июня устроит новое испытание людям, страну накроют небывалы ливни и небольшое похолодание
Об этом, как передает Politeka, говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
Сильные дожди на западной части страны станут причиной дневного похолодание до 22-25 градусов. В ночное же время суток столбик термометра покажет от 13 до 16 градусов.
На востоке украинцам также стоит ожидать сильного дождя, который будет сопровождаться дневными 25-29 градусами выше нуля. Ночью же похолодает до 18-21 тепла.
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В центральных регионах будет также сильный дождь. Несмотря на это, воздух прогреется до 26-29 тепла. Ночью же синоптики ожидают от 19 до 21 тепла.
На юге Украины синоптики прогнозируют от 24 до 28 выше нуля. А вот ночью похолодает до 19-21 со знаком «плюс».
На востоке будет теплее всего, несмотря на сильный дождь. Здесь ожидается от 26 до 31 тепла, а ночью традиционные 19-21 градус.
В Киеве и области синоптики прогнозируют от 26 до 29 тепла и сильные дожди. Ночью же показатель будет в районе 19-21 по Цельсию.
Напомним, лето слетело с катушек в Украине, погода готовит новое испытание.
Также Politeka писала, что погода устроила украинцам невыносимый ад, синоптики огорошили словами.