Погода в очередной раз решила испытать украинцев на прочность

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, свежий прогноз погоды на 13 июня был опубликован на официальном портале Укргидрометеоцентра.

По информации синоптиков, сегодня практически во всех областях пройдут грозовые ливни.

На западе Украины ожидается переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем умеренный, местами сильный дождь, гроза, кое-где град, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от +13 до +18 градусов, днем воздух прогреется до +24…+29 градусов.

В северных регионах днем ожидаются дожди с градом, местами возможны шквальный ветер со скоростью до 20 м/с. Днем будет достаточно жарко от +28 до +33 градусов, а ночью столбик термометра отпустится до отметки в +20 градусов.

В центральных областях также пройдут дожди, возможен град. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +29…+34 градуса.

На Востоке Украины также ожидаются грозовые ливни, и повезет только жителям Луганской области, где будет сухо и тепло. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем воздух прогреется до отметки в 36 градусов.

В южных регионах синоптики прогнозируют переменную облачность с кратковременным грозовым дождем. Днем в отдельных районах может пройти град, а скорость ветра будет достиганть 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +25…+30 градусов.

По словам синоптика Натальи Диденко, в Киеве суббота начнется с 30-32 градусов со знаком +, однако уже во второй половине дня начнут собираться облака и вечером ожидается дождь с грозой.

14-го июня в столице пройдут периодические грозовые дожди и ослабнет жара до + 25 + 27 градусов.

Что касается других областей, то температура будет держаться на уровне 30-35 градусов выше нуля, на Западе чуть прохладнее - 25-29 градусов со знаком +.

Напомним, жаркое лето разбушевалось в Украине, погода готовит новое испытание.

Также Politeka писала, что погода устроит украинцам настоящий ад, синоптики дали детальный прогноз.