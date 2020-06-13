Погода в очередной раз решила испытать украинцев на прочность
Об этом пишет Politeka.net.
В частности, свежий прогноз погоды на 13 июня был опубликован на официальном портале Укргидрометеоцентра.
По информации синоптиков, сегодня практически во всех областях пройдут грозовые ливни.
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На западе Украины ожидается переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем умеренный, местами сильный дождь, гроза, кое-где град, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от +13 до +18 градусов, днем воздух прогреется до +24…+29 градусов.
В северных регионах днем ожидаются дожди с градом, местами возможны шквальный ветер со скоростью до 20 м/с. Днем будет достаточно жарко от +28 до +33 градусов, а ночью столбик термометра отпустится до отметки в +20 градусов.
В центральных областях также пройдут дожди, возможен град. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +29…+34 градуса.
На Востоке Украины также ожидаются грозовые ливни, и повезет только жителям Луганской области, где будет сухо и тепло. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем воздух прогреется до отметки в 36 градусов.
В южных регионах синоптики прогнозируют переменную облачность с кратковременным грозовым дождем. Днем в отдельных районах может пройти град, а скорость ветра будет достиганть 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +25…+30 градусов.
По словам синоптика Натальи Диденко, в Киеве суббота начнется с 30-32 градусов со знаком +, однако уже во второй половине дня начнут собираться облака и вечером ожидается дождь с грозой.
14-го июня в столице пройдут периодические грозовые дожди и ослабнет жара до + 25 + 27 градусов.
Что касается других областей, то температура будет держаться на уровне 30-35 градусов выше нуля, на Западе чуть прохладнее - 25-29 градусов со знаком +.
Напомним, жаркое лето разбушевалось в Украине, погода готовит новое испытание.
Также Politeka писала, что погода устроит украинцам настоящий ад, синоптики дали детальный прогноз.