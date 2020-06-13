19-летняя внучка легендарной артистки Софии Ротару София Евдокиенко поделилась с поклонниками своими мыслями о том, как важно подбирать слова

На странице в социальной сети Instagram девушка, которая учится в Нью-Йорке на дизайнера, строит модельную карьеру и пробует себя в качестве певицы, выложила пару снимков.

На них она позирует, сидя за столом с ноутбуком. На ней – голубая рубашка, волосы рассыпались по плечам, а выражение лица красотки – мечтательное.

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Talk to yourself like you would to someone you love. Words have power. They shape our perceptions that form our beliefs and drive our behaviour. Everyday you and I make deliberate choices that alter the energy we contain, although often take little notice of the words we speak, read and expose ourselves to. Remember your body hears everything your mind says. You have full potential to create realities you desire. Smile and be kind to yourself. Love, - S.

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«Поговорите с собой так же, как с тем, кого любите. Слова имеют силу. Они формируют наши представления, которые формируют наши убеждения и определяют наше поведение. Каждый день мы с вами делаем осознанный выбор, который изменяет энергию, которую мы храним, хотя часто не обращаем внимания на слова, которые мы говорим, читаем и подвергаем себя. Помните, что ваше тело слышит все, что говорит ваш разум. У вас есть полный потенциал для создания желаемых реалий. Улыбайся и будь добр к себе. Любовь», – написала София под фотографиями.

В комментариях пользователи не сдерживают восхищения цветущей красотой модели.

«Какая красивая на фото 😍», «До чего же лучезарная девушка! ❤️🌷», «Какая красивая фотография!», – пишут поклонники.

Ранее мы писали о том, что София эффектно прогулялась по улицам Нью-Йорка в джинсовой куртке и солнцезащитных очках. Ветер развевал ее роскошные длинные волосы, а сами снимки получились светлыми и беззаботными.

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