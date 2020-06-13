19-летняя внучка легендарной артистки Софии Ротару София Евдокиенко поделилась с поклонниками своими мыслями о том, как важно подбирать слова

На странице в социальной сети Instagram девушка, которая учится в Нью-Йорке на дизайнера, строит модельную карьеру и пробует себя в качестве певицы, выложила пару снимков.

На них она позирует, сидя за столом с ноутбуком. На ней – голубая рубашка, волосы рассыпались по плечам, а выражение лица красотки – мечтательное.

«Поговорите с собой так же, как с тем, кого любите. Слова имеют силу. Они формируют наши представления, которые формируют наши убеждения и определяют наше поведение. Каждый день мы с вами делаем осознанный выбор, который изменяет энергию, которую мы храним, хотя часто не обращаем внимания на слова, которые мы говорим, читаем и подвергаем себя. Помните, что ваше тело слышит все, что говорит ваш разум. У вас есть полный потенциал для создания желаемых реалий. Улыбайся и будь добр к себе. Любовь», – написала София под фотографиями.

В комментариях пользователи не сдерживают восхищения цветущей красотой модели.

«Какая красивая на фото 😍», «До чего же лучезарная девушка! ❤️🌷», «Какая красивая фотография!», – пишут поклонники.

Ранее мы писали о том, что София эффектно прогулялась по улицам Нью-Йорка в джинсовой куртке и солнцезащитных очках. Ветер развевал ее роскошные длинные волосы, а сами снимки получились светлыми и беззаботными.

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