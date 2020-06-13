19-річна онука легендарної артистки Софії Ротару Софія Євдокиенко поділилася з шанувальниками своїми думками про те, як важливо підбирати слова

На сторінці в соціальній мережі Instagram дівчина, яка навчається в Нью-Йорку на дизайнера, будує модельну кар'єру і пробує себе в ролі співачки, виклала пару знімків.

На них вона позує, сидячи за столом з ноутбуком. На ній – блакитна сорочка, волосся розсипалося по плечах, а вираз обличчя красуні – мрійливий.

«Поговоріть із собою так само, як з тим, кого любите. Слова мають силу. Вони формують наші уявлення, які формують наші переконання і визначають нашу поведінку. Кожен день ми з вами робимо свідомий вибір, який змінює енергію, яку ми зберігаємо, хоча часто не звертаємо уваги на слова, які ми говоримо, читаємо і піддаємо себе. Пам'ятайте, що ваше тіло чує все, що говорить ваш розум. У вас є повний потенціал для створення бажаних реалій. Посміхайся і будь добрий до себе. Любов», – написала Софія під фотографіями.

У коментарях користувачі не стримують захоплення квітучою красою моделі.

«Яка гарна на фото 😍», «До чого ж промениста дівчина! ❤️🌷», «Яка гарна фотографія!», – пишуть шанувальники.

Раніше ми писали про те, що Софія ефектно прогулялася по вулицях Нью-Йорка в джинсовій куртці і сонцезахисних окулярах. Вітер розвівав її розкішне довге волосся, а самі знімки вийшли світлими і безтурботними.

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