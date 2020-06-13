19-річна онука легендарної артистки Софії Ротару Софія Євдокиенко поділилася з шанувальниками своїми думками про те, як важливо підбирати слова

На сторінці в соціальній мережі Instagram дівчина, яка навчається в Нью-Йорку на дизайнера, будує модельну кар'єру і пробує себе в ролі співачки, виклала пару знімків.

На них вона позує, сидячи за столом з ноутбуком. На ній – блакитна сорочка, волосся розсипалося по плечах, а вираз обличчя красуні – мрійливий.

View this post on Instagram

Talk to yourself like you would to someone you love. Words have power. They shape our perceptions that form our beliefs and drive our behaviour. Everyday you and I make deliberate choices that alter the energy we contain, although often take little notice of the words we speak, read and expose ourselves to. Remember your body hears everything your mind says. You have full potential to create realities you desire. Smile and be kind to yourself. Love, - S.

A post shared by SOFIA EVE (@iamsofiaeve) on

Популярні новини зараз

Коронавірус у Олени Зеленської, термінова заява: що відомо про стан першої леді

Курс валют різко зміниться, що буде з доларом: прогноз Нацбанку

Молодша сестра Лободи в бікіні вбила наповал, у таку неможливо не закохатися: "Ловіть момент!"

Українцям заборонять виходити на вулицю: що сталося, «залишатися вдома до тих пір, поки...»
Показати ще

«Поговоріть із собою так само, як з тим, кого любите. Слова мають силу. Вони формують наші уявлення, які формують наші переконання і визначають нашу поведінку. Кожен день ми з вами робимо свідомий вибір, який змінює енергію, яку ми зберігаємо, хоча часто не звертаємо уваги на слова, які ми говоримо, читаємо і піддаємо себе. Пам'ятайте, що ваше тіло чує все, що говорить ваш розум. У вас є повний потенціал для створення бажаних реалій. Посміхайся і будь добрий до себе. Любов», – написала Софія під фотографіями.

У коментарях користувачі не стримують захоплення квітучою красою моделі.

«Яка гарна на фото 😍», «До чого ж промениста дівчина! ❤️🌷», «Яка гарна фотографія!», – пишуть шанувальники.

Раніше ми писали про те, що Софія ефектно прогулялася по вулицях Нью-Йорка в джинсовій куртці і сонцезахисних окулярах. Вітер розвівав її розкішне довге волосся, а самі знімки вийшли світлими і безтурботними.

Нагадаємо, юна онука Ротару розстебнула сорочку, випнувши свої "персики"

А ще Politeka писала, що прекрасна онука Ротару засвітила самий смак у короткому топі

Також Politeka повідомляла, що юна онука Ротару задерла кофточку і показала, чим обдарувала природа