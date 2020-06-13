Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер показала, как веселится с подружкой моделью на пляже
Девушка эпатирует публику каждый день, хвастаясь своими формами в купальниках и нижнем белье без какого-либо стыда и скромности. При этом Кайли часто показывает, как веселится без ребенка и своего возлюленного. Девушка предпочитает проводить время с подружками на пляже или у бассейна, пишет Politeka.net.
Так, на новом кадре Кайли позировала в модном купальнике с цветным принтом на белом фоне и такого же яркого оттенка парео, которое повязала себе на бедра. Знаманитость при этом без лишней скромности похвасталась формами подружки, на фоне которой даже показалась поклонникам более худой.
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«роковые красотки», « Я и ты, когда мы подберем подходящие купальники для пляжной поездки, LOL @_mariarodriguez», «эпический видок», «Мне нравится, что твои фотографии – искусство», «Я заметил, что вы всегда нуждаетесь в защитном одеяле = это означает, что вам всегда нужно иметь с собой BFF, который всегда у вас под бедром», «Черт возьми, мы так хотели бы, чтобы ваша одежда была мокрой, облейте их водой!».
Отметим, модель покоряет кадрами в Инстаграм самыми разными образами и стильными мероприятиями. Недавно она решила поделиться ярким кадром в неоновом цвете и позируя в необычном белье ярко-желтого кислотного оттенка.
Так, знаменитость сверкнула формами в прозрачном розовом халатике, с нежно-розовыми волосами (девушка часто меняет образы при помощи париков), а также необычным кружевным бельем яркого цвета. При этом звезда с удовольствием засветила стройную фигуру, некоторые фанаты были так увлечены, что несдержались, назвав знаменитость "неоновым демоном", намекая на дерзкое преображение.
Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы
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