Известная модель Алена Омович, которую прозвали украинской Кардашьян, показала смелый образ

На фото красотка позирует в одной майке, больше на ней ничего не было видно. Алена смотрела прямо в камеру, а образ дополнила ярким макияжем. Можно легко заметить, что Омович решила не надевать бюстгальтер под майку, благодаря чему фото вышло довольно сочным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Очень красивый мейк)))", "10 офигенная", "Кто сказал, что портреты не заходят", "Огненная".

Ранее мы сообщали, что украинская Кардашьян порадовала горячим снимком.

Алена стоит в соблазнительной позе, облокотившись руками об бортик балкона, за ее спиной виднеется улица с желтыми деревьями. Волосы девушки распущены и спадают на спину, а на ее лице яркий макияж, прочем, как и всегда.

Сообщалось, что модель Алена Омович похвасталась идеальной фигурой в дерзком мини.

«ЦУМ», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на снимке Омович позирует в дерзком черном мини-платье и ботфортах, усевшись на машину, которая расположена в киевском ТРЦ.

Ранее мы сообщали, что украинская модель Алена Омович показаласвои формы во всей красе.

Девушка решила показать свои формы во всей красе, а также рассказать, как ей удалось их заполучить. Модель не скрывает, что делала пластику и даже не одну, поэтому совсем не смущается своего тела и готова делться секретами привлекательности.

Напомним, украинская Кардашьян в крохотном топе едва удержала внушительных «близняшек»

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