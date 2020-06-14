Парочка не смогла держать себя в руках

Известная певица Анна Седокова показала, как отдыхает с Янисом Тиммой

На кадрах Седокова позирует в красном купальнике и бейсболке. Анна села на коленки перед своим любимым Янисом, который ее взял за ягодицы, а сам был в шортах и кепке. Парочка почти поцеловалась для кадра, пока плавала на катере по реке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 60 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Крутая фотка, всем любви", "Красивые такие", "такие солнышки", "Какая красивая пара, круто, позитивно, с огоньком", "Не беременна? Пополнела", "Банда лизунов)))".

Сообщалось, что знаменитая украинская певица Анна Седокова похвасталась первыми кадрами, заснятыми вместе с возлюбленным прямо в машине.

На своей странице в социальной сети Инстаграм в разделе Стори звезда представила несколько кадров, сделанных во время поездки в машине с возлюбленным. Как известно, Анна оказалась без Яниса Тиммы во время карантина, который вернулся в Литву и им тут же успели напророчить развод.

Ранее мы сообщали, что исполнительница Анна Седокова порадовала поклонников и сверкнула безупречной фигурой в купальнике.

«Живу своей лучшей жизнью», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Седокова в купальнике позирует на яхте с маленьким ребенком. Как можно заметить, звезда довольно улыбается, пока мальчик смотрит, как работает мотор лодки.

Напомним, Седокова сверкнула пышными прелестями в платье с огромным декольте

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