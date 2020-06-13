Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала, как веселится на пляже в "хищном" бикини

В этот раз модель покорила образом во время отдыха на пляже в крошечном купальнике, удачно подчеркнувшем ее стройную фигуру. Как и обычно, в этот раз модель позировала с распущенными волосами, без макияжа и лишних укладок, предпочитая сверкать естественной красотой, сообщает Politeka.net.

Девушка позировала сидя на полотенце, соблазнительно выставив кожу под солнечные лучи. При этом она прикрыла лицо соломеной шляпой и повернулась в сторону к объективу. С наступлением летнего сезона, стоит отметить, звезду все чаще можно заметить на актиыно отдыхе и на пляжных ярких съемках.

«Вы потеряли вес с тех пор, как я в последний раз видел вас ... ты в порядке!?!? ✨😎», «Нееееееееееееееет! Вы пошли в Сда! Я иду туда сейчас Остудите свой пыл !!!!! Fooollllooowwww meeeeeeeeee !!!!», «Не человек !!!!! 😍😍😍😍», «Мой парень считает, что ты красивее меня, и я даже не могу его винить», «Вы не должны страдать от голода. Есть», «Линда 💓», «Тело Цель жизни @ornellatordjman», «Хочешь поиграть своим красивым телом», «Я хочу тебя поцеловать», - написали поклонники.

Так, в этот раз девушка решила похвастаться летним превью-кадром, сделанным у бассейна, пока один молодой человек из команды фотографа намазывал ягодицы звезды маслом. При этом столь пикантный кадр не оставил фанатов равнодушными. При этом мучжина, помогающий девушке, аж покраснел под ее пристальным взглядом.

«У меня одинаковая рутина по уходу за кожей утром и вечером, хотя я не из тех людей, которые всегда используют одни и те же продукты. Моя кожа меняется с погодой. Сейчас я использую очищающую гель-пену с календулой. Затем я наношу увлажняющий крем. Много увлажняющих средств не слишком быстро впитываются в кожу, но этот проникает внутрь сразу же.

В ночное время, я могу добавить антивозрастное масло для лица с экстрактом чёрной розы, которое также хорошо пахнет: охх, эта великолепная роза», - рассказала Эмили раньше.

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