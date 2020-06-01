Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, звезда "Танців з зірками", которую называют фавориткой хореографа Влада Ямы, поразила своим умением 

Красотка часто публикует посты, на которых демонстрирует, как занимается спортом и свою чудесную растяжку, пишет Politeka.net

Так, на одном из последних снимков спортсменка  позировала на фоне видов на Киев. 

Гимнастка похвасталась своей невероятной растяжкой, подняв ногу к лицу. Такой растяжке позавидует балерина Анастасия Волочкова. 

При этом звезда держала ножку, прикоснувшись второй рукой к упругим ягодицам.  Стоит отметить, что спортсменка была в леггинсах и олимпийке. 

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Анна сделала хвостик, чтобы волосы не мешали. Ризатдинова выглядела свежо и счастливо. 

"Как тебя не любить, Киев мой 💞", - подписала снимок звезда "Танців з зірками". 

За два часа пост собрал почти 4000 лайков и много комментариев. 

"Очень эффектно!", "Спасибо! И Вас поздравляю с днем Киева! Вы и Ваши коллеги по художественной гимнастике делают наш город еще красивее !!!", "День супер города", "Как красиво 😍", "Супер 💪 ты рок", - написали пользователи сети. 

Напомним,  Анна Ризатдинова позировала без белья, это было видно по пышным формам, которые не были ничем прикрыты.

Гимнастка сложила руки на животе и смотрела в камеру. Фотография получилась красивой и нежной. 

Ранее сообщалось, что Анна Ризатдинова предстала в кофте и коротких шортиках. Звезда села на полушпагат на коврике и снимала себя на телефон, смотря в экран гаджета.

На фоне можно увидеть различные тренажеры, видимо, гимнастка была в спортзале. 

Напомним, любимица Ямы из "Танцев со звездами" показала упругие формы в коротеньком топе

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