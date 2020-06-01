Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, звезда "Танців з зірками", которую называют фавориткой хореографа Влада Ямы, поразила своим умением

Красотка часто публикует посты, на которых демонстрирует, как занимается спортом и свою чудесную растяжку, пишет Politeka.net.

Так, на одном из последних снимков спортсменка позировала на фоне видов на Киев.

Гимнастка похвасталась своей невероятной растяжкой, подняв ногу к лицу. Такой растяжке позавидует балерина Анастасия Волочкова.

При этом звезда держала ножку, прикоснувшись второй рукой к упругим ягодицам. Стоит отметить, что спортсменка была в леггинсах и олимпийке.

Анна сделала хвостик, чтобы волосы не мешали. Ризатдинова выглядела свежо и счастливо.

"Как тебя не любить, Киев мой 💞", - подписала снимок звезда "Танців з зірками".

За два часа пост собрал почти 4000 лайков и много комментариев.

"Очень эффектно!", "Спасибо! И Вас поздравляю с днем Киева! Вы и Ваши коллеги по художественной гимнастике делают наш город еще красивее !!!", "День супер города", "Как красиво 😍", "Супер 💪 ты рок", - написали пользователи сети.

Напомним, Анна Ризатдинова позировала без белья, это было видно по пышным формам, которые не были ничем прикрыты.

Гимнастка сложила руки на животе и смотрела в камеру. Фотография получилась красивой и нежной.

Ранее сообщалось, что Анна Ризатдинова предстала в кофте и коротких шортиках. Звезда села на полушпагат на коврике и снимала себя на телефон, смотря в экран гаджета.

На фоне можно увидеть различные тренажеры, видимо, гимнастка была в спортзале.

Напомним, любимица Ямы из "Танцев со звездами" показала упругие формы в коротеньком топе

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