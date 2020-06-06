Украинская гимнастка Анна Ризатдинова, которая была фавориткой хореографа Влада Ямы на проекте «Танці з зірками», похвасталась формами на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Скучаю за тобой, лето», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Ризатдинова позирует сидя в купальнике на пляже, а рядом возле нее виднеются волны. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Афродита», «Если раньше Афродиту называли Венерой Милосской, то в наше время её надо называть Анной Украинской», «выглядишь как самая красивая женщина на земле», «Аня, очень красивая», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, звезда "Танців з зірками", которую называют фавориткой хореографа Влада Ямы, покорила внешностью.

Красотка обладает невероятной фигурой, благодаря упорным занятиям гимнастикой. Звезда часто хвастается совершенными изгибами в своем Инстаграм.

Так на одном из недавних снимков красотка предстала в коротком топике, которые не только обтянул ее грудь, но и показал упругий живот.

Красотка для снимка выбрала белые брюки на высокой посадке.

Анна изящно изогнулась, оставив бедро в сторону. Одну руку звезда закинула на голову, засветив свое тату.

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