Известная украинская телеведущая Леся Никитюк ошеломила миллионы подписчиков необычным видом

Девушка, которую все обожают за чувство юмора и харизматичность, предстала перед фанатами в образе хищницы. Соответствующими фото она поделилась на странице в социальной сети Instagram.

На фото Леся – в образе рыси. На ней короткое платье «хищной» расцветки с запахом, а на лице – макияж, имитирующий морду этого грациозного представителя семейства кошачьих.

В подписи к снимкам Никитюк рассказала о том, что она стала Почетным послом защиты рыси в Украине. Их в стране осталось 563, из которых 435 – в Карпатах, остальные живут на Полесье.

Браконьеры поставили этих замечательных животных на грань исчезновения, и не за горами то время, когда дети смогут видеть рысей только в качестве пугал в музеях.

Телеведущая присоединилась к фонду, который занимается защитой рыси, и предложила поддержать ее в вопросе спасения этих красивых животных.

В комментариях пользователи похвалили образ Леси, назвав ее «дикой львицей».

Ранее мы писали о том, что Никитюк устроила жаркие танцы возле холодильника и восхитила поклонников.

На кадрах Леся позирует в белой футболке и джинсовых мини-шортах, оголив идеальные ноги. Звезда исполняет зажигательный танец на камеру, однако в какой-то момент поворачивается и «набрасывается» на холодильник.

«Когда окно питания закроется через 5 минут🙈», – подписала смешное видео звезда.

Напомним, что смелая Никитюк в одной сеточке потрясла своими прелестями в постели: "Леська, ты что вытворяешь?".

Также Politeka писала, что длинноногая Никитюк в мини-платье феерично упала, кадры конфуза: "Перепила, наверное".

А еще Politeka сообщала, что Никитюк заинтриговала бесстыжим декольте на фото в машине: "Расцвела, красотка".