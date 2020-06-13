45-летняя голливудская актриса, активистка и многодетная мать Анджелина Джоли показала, каким ее видит 11-летний сын Нокс
Звезда ненадолго впустила в свое пространство журналистов Harper's Bazaar и рассказала им, как проводит время на карантине, передает Politeka.net. А в качестве иллюстрации к статье она предоставила два снимка, сделанные ее сыном Ноксом.
На одном из фото звезда смотрит в камеру открытым спокойным взглядом, а на ее губах играет улыбка.
На втором она позирует, сидя на ступеньках своего фешенебельного особняка в респектабельном районе Лос-Анджелеса Лос-Фелис.
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Актриса рассказала, что на карантине она большую часть дня проводит за прослушиванием различных программ и следит за новостями, а перед сном читает «Необоснованное поведение» Дона МакКаллина. Также максимально много времени она проводит с детьми, вкладывая в них всю свою энергию.
Джоли беспокоит тот факт, что во время карантина возросла статистика домашнего насилия, и она восхищается людьми, которые не побоялись в такой период выйти на митинги против этого явления.
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Оказалось, имя не было случайным, а за ним скрывалась драматическая история.
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