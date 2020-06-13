45-летняя голливудская актриса, активистка и многодетная мать Анджелина Джоли показала, каким ее видит 11-летний сын Нокс

Звезда ненадолго впустила в свое пространство журналистов Harper's Bazaar и рассказала им, как проводит время на карантине, передает Politeka.net. А в качестве иллюстрации к статье она предоставила два снимка, сделанные ее сыном Ноксом.

На одном из фото звезда смотрит в камеру открытым спокойным взглядом, а на ее губах играет улыбка.

На втором она позирует, сидя на ступеньках своего фешенебельного особняка в респектабельном районе Лос-Анджелеса Лос-Фелис.

Актриса рассказала, что на карантине она большую часть дня проводит за прослушиванием различных программ и следит за новостями, а перед сном читает «Необоснованное поведение» Дона МакКаллина. Также максимально много времени она проводит с детьми, вкладывая в них всю свою энергию.

Джоли беспокоит тот факт, что во время карантина возросла статистика домашнего насилия, и она восхищается людьми, которые не побоялись в такой период выйти на митинги против этого явления.

Ранее мы писали о том, что звезда рассказала, почему дала своей 14-летней первой родной дочери, рожденной от актера Брэда Питта, необычное имя Шайло.

Оказалось, имя не было случайным, а за ним скрывалась драматическая история.

Звезда не ломала голову над тем, как назвать дочь и уже во время беременности знала об этом. Как оказалось, так планировали назвать старшую, неродившуюся сестру Джоли.

У матери актрисы, Маршелин Бертран, случился выкидыш на позднем сроке, а женщина уже успела придумать имя для дочки.

Напомним, что Джоли на грани, звезда раскрыла настоящую причину развода с Питтом: "Выпивал и...".

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