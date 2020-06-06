Карантин существенно повлиял на планы Анджелины Джоли

Об этом сообщил таблоид Mirror.

До введения ограничительных мер звезда Голливуда была намерена устроить шумную вечеринку, пригласить большое количество гостей.

Однако, но от этой идеи по известным причинам 45-летней Анджелине Джоли пришлось отказаться.

В итоге, именинница решила отмечать свой юбилей в кругу своих детей, не приглашая никого "чужого" на семейный праздник.

Тем более, что в этот раз на праздник Джоли собрались все без исключения ее дети, и даже старший приёмный сын Мэддокс, который в данный момент проходит обучение в Южной Корее, но ввиду пандемии китайского вируса вернулся домой к матери.

Но пока неясно, как поздравил с юбилеем бывшую супругу Брэд Питт. Поклонники до сих пор надеются, что он заехал с презентом к Анджелине.

Стоит отметить, что в знаковый для себя день Анджелина Джоли также пожертвовала крупную сумму Фонду правовой защиты Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения. Актриса болезненно переносит акции протеста, которые начались в США.

Ранее сообщалось, что громкое расставание с Анджелиной Джоли не дает покоя публике. В СМИ сообщалось, что из-за скандалов на фоне развода с красоткой, Питт даже находился в депрессии.

Позже актера начали все чаще замечать в компании экс-супруги Дженнифер Энистон. Люди стали говорить, что пара хочет воссоединиться. Однако, возможно, актриса просто помогала бывшему мужу пережить развод.

Напомним, что Джоли на грани, звезда раскрыла настоящую причину развода с Питтом: "Выпивал и...".

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