45-річна голлівудська актриса, активістка і багатодітна мати Анджеліна Джолі показала, якою її бачить 11-річний син Нокс

Зірка ненадовго впустила в свій простір журналістів Harper's Bazaar і розповіла їм, як проводить час на карантині, передає Politeka.net. А в якості ілюстрації до статті вона надала два знімки, зроблені її сином Ноксом.

На одному з фото зірка дивиться в камеру відкритим спокійним поглядом, а на її губах грає усмішка.

На другому вона позує, сидячи на сходинках свого фешенебельного маєтку в респектабельному районі Лос-Анджелеса Лос-Феліс.

Актриса розповіла, що на карантині вона більшу частину дня проводить за прослуховуванням різних програм і стежить за новинами, а перед сном читає «Необґрунтовану поведінку» Дона МакКалліна. Також максимально багато часу вона проводить з дітьми, вкладаючи в них усю свою енергію.

Джолі турбує той факт, що під час карантину зросла статистика домашнього насильства, і вона захоплюється людьми, які не побоялися в такий період вийти на мітинги проти цього явища.

Раніше ми писали про те, що зірка розповіла, чому дала своій 14-річній першій рідній дочці, народженій від актора Бреда Пітта, незвичайне ім'я Шайло.

Виявилося, ім'я не було випадковим, а за ним ховалася драматична історія.

Зірка не ламала голову над тим, як назвати доньку і вже під час вагітності знала про це. Як виявилося, так планували назвати старшу сестру Джолі, якій не судилося народитися.

У матері актриси, Маршелін Бертран, стався викидень на пізньому терміні, а жінка вже встигла придумати ім'я для доньки.

Нагадаємо, що Джолі на межі, зірка розкрила справжню причину розлучення з Піттом: "Випивав і...".

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