Анфиса Чехова, Эмили Ратаковски, Анастасия Волочкова и другие звезды показали, как релаксируют

На первом фото позирует Анфиса Чехова. красотка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в шелковой темно-синей пижаме с цветочными принтом. Знаменитость уселась на кровати в позе "лотоса", вооружившись бокалом алкогольного напитка. Чехова с улыбкой на лице показала, как разглядывает журнал с фотографиями моделей с обнаженными грудьми. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на странички знаменитостей.

На втором снимке показывает себя Эмили Ратаковски. На снимке звезда позировала в коротком платье, вероятно без белья. Вырезы по бокам были довольно откровенными. Наряд подчеркнул прелести артистки, в частности, ее груди, тонкую талию и пышные бедра. Красоту звезды подчеркнули черные стрелки на веках и помада коричневого оттенка. В руках Эми держала бокал с вином, она смотрела вдаль или опускала глаза.

Заключает тройку Анастасия Волочкова. На снимках, которыми поделилась звезда, изображено две руки: Анастасии и какого-то мужчины. Они держат в руках бокалы с вином. Видно, что кавалер Волочковой не молод, так как его рука выдает его возраст.

На следующем фото Анна Кошмал. На фото Кошмал сидит в джинсах и футболке в левом нижнем углу. Она в руках держит бокал с напитком. Выше Евгении можно увидеть и звезду "Крепостная" - Наталью Денисенко. Красавица скорчила рожицу и поставила бокал на голову. Актриса была одета в штаны и белую блузку. Также на фото присутствуют еще пять девушек, которые улыбались и позировали для кадра.

Заключает топ Оля Цибульская. На кадрах Цибульская предстала в длинном платье с большими разрезами по боках. Можно было заметить, что красотка не надела белья. Звезда позировала у окна, держала в руках бокал с напитком.

Напомним, соблазнительная Ратаковски расстегнула рубашку и сверкнула своими цветочками

А еще Politeka писала, что Ратаковски позволила погладить жаркие формы молодому мужчине

Также Politeka сообщала, что игривая Ратаковски в миниатюрном белье расставила ноги до неприличия



