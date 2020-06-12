Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски, как всегда, покоряет красотой

Звезда часто публикует горячие снимки в Инстаграм, пишет Politeka.net. В этот раз модель опубликовала жаркое, но в то же время, очень нежное фото.

Ратаковски позировала с цветами в руках. Модель выбрала белую рубашку, пуговицы которой расстегнула.

Знаменитость обняла вазу с цветами, смотрела в камеру и улыбалась. На красотке практически нет макияжа, лишь блеск украшал губы.

Эмили сделала аккуратную прическу, выпустив пару прядей у лица.

За 11 часов пост собрал более 600 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети отмечали натуральную красоту кумира, ее солнечность и свежесть.

"Ну, это нереально", - написал один из фанатов.

Также модель опубликовала в сториз видео, на котором использовала фильтры в виде бабочек, севших ей на лицо.

Заметно, что под рубашкой звезда обнажена, а на ее шее блестела аккуратная цепочка.

Напомним, Эмили Ратаковски предстала в белом топе который идеально обтянул ее пышную грудь.

Длина топика дала рассмотреть плоский животик и тонкую талию.

Также на модели была длинная облегающая юбочка, которая обтянула ее пятую точку.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски сверкнула идеальными формами в леопардовом купальнике и восхитила солнечным видом.

Девушка дополнила свой летний образ лишь панамой и светлыми кроссовками.

Напомним также, что Эмили Ратаковски позировала в белоснежном купальнике, оголив главную гордость, в окружении подруг. Как можно заметить, каждая из них нарядилась в купальник и парик. При этом лица звезд закрывали элегантные очки.

Напомним, огненная красотка Ратаковски выставила свои богатства в облегающей одежде

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