Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски, как всегда, покоряет красотой
Звезда часто публикует горячие снимки в Инстаграм, пишет Politeka.net. В этот раз модель опубликовала жаркое, но в то же время, очень нежное фото.
Ратаковски позировала с цветами в руках. Модель выбрала белую рубашку, пуговицы которой расстегнула.
Знаменитость обняла вазу с цветами, смотрела в камеру и улыбалась. На красотке практически нет макияжа, лишь блеск украшал губы.
Эмили сделала аккуратную прическу, выпустив пару прядей у лица.
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За 11 часов пост собрал более 600 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети отмечали натуральную красоту кумира, ее солнечность и свежесть.
"Ну, это нереально", - написал один из фанатов.
Также модель опубликовала в сториз видео, на котором использовала фильтры в виде бабочек, севших ей на лицо.
Заметно, что под рубашкой звезда обнажена, а на ее шее блестела аккуратная цепочка.
Напомним, Эмили Ратаковски предстала в белом топе который идеально обтянул ее пышную грудь.
Длина топика дала рассмотреть плоский животик и тонкую талию.
Также на модели была длинная облегающая юбочка, которая обтянула ее пятую точку.
Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски сверкнула идеальными формами в леопардовом купальнике и восхитила солнечным видом.
Девушка дополнила свой летний образ лишь панамой и светлыми кроссовками.
Напомним также, что Эмили Ратаковски позировала в белоснежном купальнике, оголив главную гордость, в окружении подруг. Как можно заметить, каждая из них нарядилась в купальник и парик. При этом лица звезд закрывали элегантные очки.
Напомним, огненная красотка Ратаковски выставила свои богатства в облегающей одежде
Также Politeka писала, что соблазнительная Ратаковски сняла белье и показала свои прелести без прикрас
А еще Politeka сообщала, что Ратаковски похвасталась идеальными формами в крошечном белом бикини