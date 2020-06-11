Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала пикантный кадр в одном бикини

Эмили является довольно эффектной моделью с невероятными формами, поэтому ее стройная фигура всегда привлекает фанатов. В этот раз девушка показала бэкстейдж-кадр со съемок и то, как готовят ее кожу к очередной фотосессии. При этом девушка позировала в одном салатовом бикини, совсем не стесняясь окружения, сообщает Politeka.net.

Так, в этот раз девушка решила похвастаться летним превью-кадром, сделанным у бассейна, пока один молодой человек из команды фотографа намазывал ягодицы звезды маслом. При этом столь пикантный кадр не оставил фанатов равнодушными. При этом мучжина, помогающий девушке, аж покраснел под ее пристальным взглядом.

«У меня одинаковая рутина по уходу за кожей утром и вечером, хотя я не из тех людей, которые всегда используют одни и те же продукты. Моя кожа меняется с погодой. Сейчас я использую очищающую гель-пену с календулой. Затем я наношу увлажняющий крем. Много увлажняющих средств не слишком быстро впитываются в кожу, но этот проникает внутрь сразу же.

В ночное время, я могу добавить антивозрастное масло для лица с экстрактом чёрной розы, которое также хорошо пахнет: охх, эта великолепная роза», - рассказала Эмили раньше.

Также на на новом фото, представленном в социальной сети Инстаграм, девушка позировала совсем без одежды, прикрывшись лишь рукой и дополнив образ соломенной шляпкой с аккуратными сережкам кольцами.

Как и ожидалось, фанаты на столь горячий кадр отреагировали сразу, ведь аппетитные формы Эмили не оставляют равнодушными никого, причем некоторые даже отмечают в комментариях, что себя нуждно "держать в руках".

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